Dana White Drops Cold Truth On Alex Pereira After Giving Josh Hokit Title Shot At UFC 334: ‘Deserves To Be There’

Dana White has explained why the UFC opted to book Josh Hokit against Ciryl Gane for the heavyweight title instead of giving Alex Pereira an immediate rematch.

Gane was elevated to undisputed champion after Tom Aspinall vacated the belt, setting up his first title defense against undefeated Hokit at UFC 334 on November 14 at Madison Square Garden in New York.

We make fights based on star power…? We make fights based on who’s the best in the world, who deserves to be there,” White told reporters ahead of UFC 332. “And he’s coming off a loss right now against Ciryl Gane. This is the fight to make.