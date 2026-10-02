MMA NEWS
UFC

Amanda Nunes Could Become The Difference-Maker For Historic Milestone Moment

ByAndrew RavensMixed Martial Arts Journalist

Natália Silva believes Brazil can hold all three UFC women’s titles by the end of 2026.

Silva faces Wang Cong for the vacant UFC flyweight title in the UFC 332 main event on Saturday in Salt Lake City. Fellow Brazilian Mackenzie Dern already holds the strawweight title, which she won against Virna Jandiroba at UFC 321 in 2025.

That would leave bantamweight. Amanda Nunes challenges champion Kayla Harrison in the UFC 334 co-main event on November 14 at Madison Square Garden.

Silva told MMA Fighting she is ready to do her part.

I’m going to do my part Saturday. I’m going after the belt. I’ve dedicated myself a lot to this, trained really hard, spent a month living in Mexico, training in Mexico because of the altitude.

She believes Nunes can finish the job.

And I also believe Amanda has all the potential to do it. Three Brazilian champions at the same time would be a milestone in history. It would be a milestone, a historic moment for women’s and Brazilian MMA.

Nunes, 38, came out of retirement in 2025. She had not fought since beating Irene Aldana at UFC 289 in 2023, after which she retired and vacated the bantamweight and featherweight titles.

Her fight with Harrison was first set for UFC 324 in January but was postponed after Harrison needed neck surgery.

The flyweight title became vacant when Valentina Shevchenko, whom Silva was expected to challenge next, vacated it due to an injury.