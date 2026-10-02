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UFC 332 Main Card Fighter Stumbles At The Scales And Gets Punished With 20% Purse Penalty

ByPranav PandeyMixed Martial Arts Journalist

Esteban Ribovics became the only UFC 332 fighter to stumble at the scales after missing weight for his lightweight showdown with King Green.

Ribovics stepped onto the scale Friday ahead of Saturday’s event at Delta Center in Salt Lake City, coming in at 156.5 pounds. The lightweight limit for a non-title bout is 156 pounds, leaving the Argentine 0.5 pounds over the mark.

Green had no trouble making weight, officially coming in at 155.5 pounds. “El Gringo” made a second attempt with the curtain used to remove his shorts, but still could not get down to the required limit.

The fight will go ahead at a catchweight, with Ribovics forfeiting 20 percent of his purse to Green as a penalty for the miss.

Ribovics Pays The Price For Missing Weight

The weight miss is particularly costly for Ribovics because he is now ineligible to win a $100,000 Performance of the Night or Fight of the Night bonus.

“King”, meanwhile, remains eligible for the bonuses and could potentially collect up to $200,000 if the matchup earns Fight of the Night and he wins.

“El Gringo” had made significant sacrifices to accept the bout, reportedly cutting short a family trip to Disney World in Orlando to take the opportunity against Green.

The miss was the only blemish on Friday’s UFC 332 weigh-ins, with all other fighters successfully making their respective limits.

In the main event, Natalia Silva weighed 125 pounds and Wang Cong came in at 124.5 for their vacant UFC women’s flyweight title fight. The championship became available after longtime titleholder Valentina Shevchenko vacated the belt while recovering from injuries.

Deiveson Figueiredo and Payton Talbott also successfully made weight for their bantamweight co-main event, coming in at 135 and 135.5 pounds, respectively.

Complete UFC 332 Weigh-In Results

Main Card

  • UFC Women’s Flyweight Championship: Natalia Silva (125) vs. Wang Cong (124.5)
  • Bantamweight: Deiveson Figueiredo (135) vs. Payton Talbott (135.5)
  • Lightweight: King Green (155.5) vs. Esteban Ribovics (156.5)*
  • Welterweight: Khaos Williams (170) vs. Roberto Soldic (170)
  • Middleweight: Ateba Gautier (184) vs. Roman Kopylov (185)

Preliminary Card

  • Flyweight: Imanol Rodriguez (126) vs. Alden Coria (126)
  • Middleweight: Damian Pinas (185) vs. Andrey Pulyaev (185.5)
  • Featherweight: Marcus McGhee (144.5) vs. Anthony Romero (145)
  • Heavyweight: Anthony Wint (236) vs. Lucas Armand (263)

Early Prelims

  • Heavyweight: Johnny Walker (242) vs. Mick Parkin (265)
  • Lightweight: Rafael dos Anjos (155.5) vs. Alexander Hernandez (155)
  • Middleweight: Marvin Vettori (185.5) vs. Ismail Naurdiev (184.5)
  • Welterweight: Jacobe Smith (171) vs. Bruce Whitehead (170)
  • Welterweight: Court McGee (170) vs. Eric Nolan (170)