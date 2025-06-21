UFC Fight Night Results & Highlights: Khalil Rountree Jr. Decisions Jamahal Hill

UFC Fight Night took place tonight from the Baku Crystal Hall in Baku, Azerbaijan and MMA News has you covered with all the results and highlights!
In the main event, light heavyweights Jamahal Hill and Khalil Rountree clashed. While in the co-main event, Rafael Fiziev faced off with Ignacio Bahamondes in a lightweight matchup.
UFC Fight Night Results: Main Card
- Khalil Rountree Jr. def. Jamahal Hill via unanimous decision (49-46, 50-45×2)
- Rafael Fiziev def. Ignacio Bahamondes via unanimous decision (30-27×3)
- Curtis Blaydes def. Rizvan Kuniev via split decision (29-28×2, 28-29)
- Myktybek Orolbai def. Tofiq Musayev via submission: R1, 4.35
- Nazim Sadykhov def. Nikolas Motta via TKO: R2, 4.17
- Muhammad Naimov def. Bogdan Grad via unanimous decision (29-28×3)
Preliminary Card
- SeokHyeon Ko def. Oban Elliott via unanimous decision (30-27×3)
- Mohammed Usman def. Hamdy Abdelwahab via unanimous decision (29-28×3)
- JunYong Park def. Ismail Naurdiev via unanimous decision (29-26×2, 29-25)
- Daria Zhelezniakova def. Melissa Mullins via unanimous decision (29-28, 30-27×2)
- Klaudia Sygula def. Irina Alekseeva via unanimous decision (30-27×3)
- Tagir Ulanbekov def. Azat Maksum via unanimous decision (29-28, 30-27×2)
Main Card Highlights
Muhammad Naimov def. Bogdan Grad
Muhammad Naimov got it done on the scorecards in this featherweight bout.
Nazim Sadykhov def. Nikolas Motta
Nazim Sadykhov stopped Nikolas Motta at the end of round two.
Myktybek Orolbai def. Tofiq Musayev
Myktybek Orolbai got it done in the first round with a kimura.
Curtis Blaydes def. Rizvan Kuniev
Curtis Blaydes got a split decision against Rizvan Kuniev.
Rafael Fiziev def. Ignacio Bahamondes
In the co-main event, Rafael Fiziev earned a unanimous decision win against Ignacio Bahamondes.
Khalil Rountree Jr. def. Jamahal Hill
In the main event, Khalil Rountree Jr. earned a comfortable decision win against Jamahal hill.