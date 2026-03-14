Kevin Vallejos may be the real deal, putting an exclamation mark on that claim by putting away Josh Emmett in just one round in the main event of UFC Vegas 114.

Emmett stayed on the outside and flashed his power, but Vallejos managed to get in and avoid most of Emmett's power attacks. Vallejos was even able to land an elbow and cut Emmett early in the first.

The two threw hooks simultaneously, and the right hand of Vallejos cracked Emmett. Vallejos then overwhelmed Emmett with striking on the ground and against the fence. Emmett was off balance, and Vallejos dropped Emmett again to finish the fight in the first.

Vallejos is now 18-1 in MMA, with his sole loss coming against Jean Silva. Vallejos is 4-0 in the UFC since winning a contract on Dana White's Contender Series, coming into this bout off a highlight knockout of Giga Chikadze.

Emmett has now lost five of the six fights he's had since 2023. His sole win in that span was his knockout of Bryce Mitchell at UFC 296.