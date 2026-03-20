UFC CEO Dana White is defending the UFC London card, specifically the main event between Lerone Murphy and Movsar Evloev, against criticism that it is a weak card. The UFC London event is scheduled for March 21st at The O2 in England.

The card has faced criticism for poor turnout at previous events. The UFC London card features undefeated fighters, including Kurtis Campbell (8-0-0).

Other fights include Nathaniel Wood (22-6-0) vs. Losene Keita (16-1-0), Roman Dolidze (15-4-0, ranked No. 11 middleweight) vs. Christian Leroy Duncan, and Michael Venom Page vs. Sam Patterson (14-2-1).

Loading tweet...

White Hypes UFC London

Dana White attempted to hype up the UFC London event, defending it against the criticism it continues to receive. Speaking with TNT Sports, White said:

It's an unbelievable card, the card is fun.

He added, referencing the main event:

Seven undefeated fighters on the card, (I love the stats). I love it, I mean, this is what fighting is all about, this is what I always talk about.

The UFC London main event features Lerone Murphy and Movsar Evloev. Both Murphy and Evloev have stated that they haven’t been told that their UFC London main event is a number one contender fight, with the UFC likely keeping their options open.