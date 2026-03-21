"Future UFC Champion" - Iwo Baraniewski Sleeps Austen Lane

Iwo Baraniewski had a quick night at the office at UFC London, providing one of the card's highlights with a quick finish of Austen Lane.

With just one left hand, Baraniewski dropped Lane a little more than 20 seconds into the bout. Baraniewski then got on top and rained down some ground-and-pound en route to a stoppage win.

The fight lasted a whole 28 seconds. Baraniewski landed 10 of 13 significant strikes. Lane went 0 for 4.

Iwo Baraniewski Puts Out Austen Lane At UFC London

Baraniewski is now 8-0. He earned a UFC contract with a 20-second stoppage of Mahamed Aly on Dana White's Contender Series, and made his UFC debut with an 89-second finish of Ibo Aslan at UFC 323.