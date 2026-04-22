Jose Aldo Says His Relationship With Conor McGregor Has Completely Changed

ByAndrew Ravens

Jose Aldo and Conor McGregor were once bitter rivals, but the former featherweight champion says their relationship has been completely transformed and the two now exchange messages and share genuine goodwill.

Speaking to Jackpot City Casino, Aldo explained how things have changed in the years since their 13-second UFC featherweight title fight at UFC 194 in December 2015, a bout that ended Aldo's historic championship reign and one that Aldo has spoken openly about as a moment where his hatred for McGregor cost him.

What is my relationship with Conor like now? It's very good," Aldo said. "Not just with Conor, but with all my opponents, I've always had respect and a certain fondness for everyone. We exchange messages now and then. Recently I told him I was very happy he accepted Jesus as his saviour. I congratulated him and all that.

McGregor has been open in recent months about a significant personal and spiritual transformation, discussing his faith publicly following trauma treatment. Aldo's acknowledgment of that journey reflects a warmth toward his former rival that would have seemed unthinkable during the intensity of their 2015 lead-up.

Brazilian fans feel strongly because of how our fight went and everything that happened. But I have a good relationship with him and I always wish him the best. I hope he continues on the right path and does great things in life," Aldo continued.

On the subject of McGregor's expected return against Max Holloway at UFC 329 on July 11, Aldo offered his view on why the matchup makes sense.

If it happened now, I think it would be a great fight for both Conor and Holloway. Both are stand-up fighters, similar in age, it's a great matchup and a great comeback opportunity for Conor.

Aldo himself is expected to fight on the same UFC 329 card after being passed over for a spot on the UFC White House event.

