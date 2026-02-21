Uros Medic has scored the biggest win of his career and has most likely forced his way into the welterweight rankings, scoring a first-round knockout of Geoff Neal in the UFC Houston co-main event.

Medic eyed an early end to the fight, looking to use his speed to set up power shots. Medic appeared to be getting the better of Neal in the opening minute of the fight.

Medic landed a brutal combination, cracking Neal with a left hand and dropping him out cold for the win.

Medic has now won three straight and four of his last five while retaining his 100 percent finish rate.

Medic called out Leon Edwards for a fight this summer.