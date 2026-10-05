MMA Events This Week: UFC Fight Night Allen vs. Duncan, PFL Africa Morocco And LFA 243

MMA events this week are headlined by UFC Fight Night: Allen vs. Duncan on Saturday, October 10 at the Meta Apex in Las Vegas, with PFL Africa: Morocco in Casablanca the same day. Friday brings LFA 243 in Santa Cruz, BKFC Fight Night in Bethlehem and Xtreme Fight Night in Tulsa, and Shamrock FC runs Saturday in Kansas City. Ticketmaster lists buy links for the four regional shows.

Friday: LFA 243, BKFC Bethlehem and Xtreme Fight Night

LFA 243 is at Kaiser Permanente Arena in Santa Cruz, California on Friday, October 9. UFC veteran Nick Maximov meets Wildemar Santos in a light heavyweight main event. The main card starts at 6 p.m. PT and airs on Vice TV. Get LFA 243 tickets for Santa Cruz.

BKFC Fight Night Bethlehem is at the Wind Creek Event Center in Bethlehem, Pennsylvania on Friday, October 9, with Ticketmaster listing an 8 p.m. start. The card is billed as Cisneros vs. Petersen. Get BKFC Fight Night tickets for Bethlehem.

Xtreme Fight Night, the Tulsa mixed-rules card, is at The Cove at River Spirit Casino Resort in Tulsa, Oklahoma on Friday, October 9, with a listed 8 p.m. start. The event is 21 and over. Get Xtreme Fight Night tickets for Tulsa.

Saturday: UFC in Las Vegas, PFL Africa in Casablanca and Shamrock FC

UFC Fight Night: Allen vs. Duncan takes place at the Meta Apex in Las Vegas on Saturday, October 10. Brendan Allen faces Christian Leroy Duncan in a five-round middleweight main event, and Matheus Camilo meets Jai Herbert in a lightweight co-main event. The main card starts at 8 p.m. ET and prelims start at 5 p.m. ET, with the full card streaming on Paramount+.

PFL Africa: Morocco reaches the Mohammed V Sports Complex in Casablanca the same day, with a listed 2 p.m. ET start. Abdoulaye Kane meets Badr Medkouri in a heavyweight main event, and the card includes bantamweight, welterweight and lightweight tournament semifinals. It streams on the PFL app, DAZN and ESPN+. Our PFL Africa: Morocco preview has the full card.

Shamrock FC is at the Ameristar Casino Hotel in Kansas City, Missouri on Saturday, October 10, with Ticketmaster listing a 7:30 p.m. local start. Get Shamrock FC tickets for Kansas City.

Just outside this window, PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 is set for October 16 at Wintrust Arena with the inaugural PFL Women’s Flyweight World Championship on the line. UFC Edmonton follows on October 17 with Joaquin Buckley vs. Mike Malott, and UFC 333 lands October 24 in Abu Dhabi.

Looking for last week’s schedule? See the MMA events for the week of September 30.

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