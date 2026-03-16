Nate Diaz and Mike Perry have officially been added to Netflix's first-ever live MMA event, set for Saturday, May 16 at the Intuit Dome in Inglewood, California.

The two fan favorites join what is already a loaded card, turning the event into a triple-headliner. The show is promoted by Most Valuable Promotions (MVP) in partnership with Netflix and will stream live globally to all Netflix subscribers at no additional cost.

Full Fight Card

Ronda Rousey vs. Gina Carano (featherweight, 145 lbs, 5×5-minute rounds)

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Diaz vs. Perry

The matchup has been a long time coming. Perry called out Diaz for years, and Diaz publicly named Perry as one of his top targets for a return to action earlier this year. The booking delivers a street-fight-style confrontation that figures to be one of the most entertaining bouts on the card.

Rousey vs. Carano Headlines

Ronda Rousey and Gina Carano — two pioneers who helped build women's MMA — finally meet inside the cage. Rousey returns to combat sports after nearly a decade away, while Carano steps back in for the first time in years. The bout will be contested under the Unified Rules of MMA using 4-ounce gloves.

Ngannou Returns to MMA

Francis Ngannou faces Brazil's Philipe Lins in a heavyweight showcase. It marks Ngannou's highly anticipated return to MMA following his PFL championship victory in 2024, after a two-fight stint in boxing.

How to Watch

Netflix's first live MMA event takes place Saturday, May 16, at the Intuit Dome in Inglewood, California. The event streams live on Netflix and is included with all subscription plans.