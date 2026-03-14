Gillian Robertson has positioned herself for a major women's strawweight contenders' fight next, as she was able to defeat Amanda Lemos in the co-main event of UFC Vegas 114.

Lemos was able to land strikes on Robertson while keeping her distance, as Robertson looked to clinch up and bring the fight to the ground. Robertson was able to score a takedown a couple of minutes in, though Lemos' defense was strong, and she managed to gain some top control in the grappling battle.

The fight got back to the ground quickly in the second, with Robertson avoiding a guillotine attempt from Lemos to get into side control. Lemos looked to lock in chokes, but Robertson was dominant in the second round, working over Lemos with control on the ground.

Robertson looked to get inside on Lemos again in the third, while Lemos looked to keep her distance and work her jab once more. About 80 seconds into that final frame, Robertson scored a takedown and maintained control even as Lemos got back to the feet.

A takedown attempt from Robertson halfway through the final round saw Lemos nearly secure an armbar, but Robertson was able to escape and pin Lemos in side control once again. Robertson looked for a kimura, and while she wasn't able to get it, her ground work completely overwhelmed Lemos again to lock up the decision win.

Robertson has now won five straight and is 7-1 in her last eight, including a 6-1 record since moving down to strawweight.

Lemos is now 2-4 in her last six, stretching back to her unsuccessful challenge of Weili Zhang for the women's strawweight title at UFC 292.