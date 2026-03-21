MMA NEWS

Videos

UFC

"A Savage" - Mason Jones Wins Wild War With Axel Sola

ByThomas Albano

Mason Jones and Axel Sola put on a display of violence that really brought the UFC London crowd to its feet with a needed Fight of the Night nominee. Jones came away with the win via decision.

Jones looked to work his combinations in round one, but the momentum came to a sudden swing when Sola landed a spinning elbow that dropped Jones. Sola also used his grappling to keep a hold of Jones, scoring a pair of takedowns in the process.

Of course, Jones was not deterred. Jones' striking volume increased, looking to keep the pressure on Sola and overwhelm him. Sola held his own, but Jones notably was able to get the upper hand when he landed knees on the inside.

The two traded back-and-forth in the third, with Jones continuing to bust Sola up by targeting a nasty cut under his right eye. Jones ended the fight by looking for a late finish, landing a barrage of strikes against the fence, going on to win on the judges' scorecards.

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Loading tweet...

Jones has now won seven straight, including four wins in Cage Warriors after his first stint in the UFC. He's now 3-0 since returning to the Octagon.

This marked the first loss of Sola's career. The former Ares FC champion made his UFC debut in September, scoring a third-round finish of Rhys McKee.