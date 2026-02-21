Two men looking to break into the upper echelon of the welterweight contender scene will do battle in the main event of UFC Vegas 116, as Sean Brady takes on Joaquin Buckley.

The UFC confirmed the bout in an announcement during the UFC Houston broadcast.

Loading tweet...

Both men are coming in off losses but are still ranked in the top 10 at 170 pounds, and a strong performance could gain the winner a top-five opponent.

Brady comes into this bout off a loss to Michael Morales at UFC 322 in November. He had won three straight prior to that and was once 15-0 before running into then-future welterweight champion Belal Muhammad.

Buckley last fought this past June, dropping a decision to the returning former welterweight champion Kamaru Usman at UFC Atlanta. Prior to that, Buckley had won six straight and hadn't lost since 2022.