UFC London Results: Evloev vs Murphy Live Updates & Highlights

UFC London results and highlights are updated live as the action unfolds from the O2 Arena in London, England. The main event will feature a featherweight bout between Movsar Evloev and Lerone Murphy. MMANews has you covered with all the results and highlights!

Movsar Evloev vs. Lerone Murphy - Featherweight Main Event

This main event presents a battle of unbeaten fighters, with the winner most likely scoring the next title shot at featherweight champion Alexander Volkanovski.

Evloev is 19-0 but did not fight in 2025. His most recent bout came against Aljamain Sterling, scoring a decision win at UFC 310. Murphy, meanwhile, is 17-0-1, having won all fights since going to a draw in his UFC debut. He enters this fight off his highlight knockout of Aaron Pico at UFC 319.

The co-main event will feature another featherweight matchup, as Luke Riley takes on Michael Aswell. Riley made his UFC debut at UFC Qatar, scoring a finish of Bogdan Grad. Aswell is 1-1 in the UFC, coming into this bout off a first-round finish of Lucas Almeida at UFC Rio in October.

How to Watch UFC London

Date: Saturday, March 21, 2026

Saturday, March 21, 2026 Venue: O2 Arena, London, England

O2 Arena, London, England Streaming: Paramount+ (exclusive)

Paramount+ (exclusive) Prelims: 1 PM ET / 10 AM PT

1 PM ET / 10 AM PT Main Card: 4 PM ET / 1 PM PT

UFC London Quick Results

Main Event: Movsar Evloev vs. Lerone Murphy --

Co-Main Event: Luke Riley vs. Michael Aswell --

Michael Page vs. Sam Patterson --

Iwo Baraniewski vs. Austen Lane --

Roman Dolidze vs. Christian Leroy Duncan --

Kurtis Campbell vs. Danny Silva --

UFC London Results & Highlights

Preliminary Card (Paramount+, 1 PM ET)

Women's Strawweight: Shanelle Dyer vs. Ravena Oliveira

Result: Shanelle Dyer def. Ravena Oliveira via TKO (Rd. 2, 1:17)

Lightweight: Shem Rock vs. Abdul-Kareem Al-Selwady

Result: Abdul-Kareem Al-Selwady def. Shem Rock via unanimous decision (30-27 x3)

Heavyweight: Louie Sutherland vs. Brando Pericic

Result: Brando Pericic def. Louie Sutherland via TKO (Rd. 1, 1:48)

Middleweight: Mantas Kondratavicius vs. Antonio Trocoli

Result: Mantas Kondratavicius def. Antonio Trocoli via unanimous decision (30-27, 29-27 x2)

Heavyweight: Mario Pinto vs. Felipe Franco

Result: Mario Pinto def. Felipe Franco via unanimous decision (29-28 x3)

Featherweight: Nathaniel Wood vs. Losene Keita

Result: Nathaniel Wood def. Losene Keita via split decision (29-28 x2, 28-29)

Lightweight: Mason Jones vs. Axel Sola

Result: Mason Jones def. Axel Sola via unanimous decision (30-27, 29-28 x2)

Preliminary Card (Paramount+, 4 PM ET)

Featherweight: Kurtis Campbell vs. Danny Silva

Result: Danny Silva def. Kurtis Campbell via TKO (Rd. 2, 0:31)

Middleweight: Roman Dolidze vs. Christian Leroy Duncan

Result: Christian Leroy Duncan def. Roman Dolidze via unanimous decision (29-28 x3)

Light Heavyweight: Iwo Baraniewski vs. Austen Lane

Result: Iwo Baraniewski def. Austen Lane via TKO (Rd. 1, 0:28)

Welterweight: Michael Page vs. Sam Patterson

Result:

Featherweight: Luke Riley vs. Michael Aswell

Result:

Featherweight: Movsar Evloev vs. Lerone Murphy

Result: