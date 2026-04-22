UFC Vegas 118 Full Card Revealed With Belal Muhammad vs. Gabriel Bonfim Headlining

ByAndrew Ravens

The UFC has revealed the full card for UFC Vegas 118 on June 6 at the UFC APEX in Las Vegas, with former welterweight champion Belal Muhammad headlining against rising contender Gabriel Bonfim.

Muhammad enters the fight on a two-fight losing streak following a decision loss to Ian Machado Garry in November. Bonfim, meanwhile, has won four consecutive fights, including a stoppage of Randy Brown at UFC Vegas 111 in the same month.

The co-main event features a middleweight matchup between Brendan Allen and Edmen Shahbazyan. Bryce Mitchell takes on Victor Henry in a bantamweight featured bout, while ranked lightweight Fares Ziam faces Contender Series product Tom Nolan. Ranked flyweight Bruno Silva faces Edgar Chairez, and Jordan Leavitt meets Joanderson Brito in a lightweight contest.

The event serves as the final card before UFC Freedom 250 at the White House the following week on June 14.

The full card is as follows: Belal Muhammad vs. Gabriel Bonfim, Brendan Allen vs. Edmen Shahbazyan, Bryce Mitchell vs. Victor Henry, Fares Ziam vs. Tom Nolan, Iwo Baraniewski vs. Billy Elekana, Imanol Rodriguez vs. Matt Schnell, Marcus McGhee vs. Jakub Wiklacz, Bruno Silva vs. Edgar Chairez, Jordan Leavitt vs. Joanderson Brito, Ketlen Souza vs. Ariane Carnelossi, Priscila Cachoeira vs. Chelsea Chandler, and Jeisla Chavez vs. Yuneisy Duben.

