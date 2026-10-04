Valentina Shevchenko Sends Warning After Natalia Silva Wins UFC Title

Valentina Shevchenko congratulated new UFC women’s flyweight champion Natalia Silva, then warned her not to get attached to the belt.

Shevchenko posted on X after the fight.

Shevchenko, 38, vacated the title due to injury in September. Reports at the time said she could be out for about a year, and she has kept a low profile since the announcement.

She is 26-4-1 overall and 15-3-1 in the UFC. No fighter in the history of the women’s flyweight division has a stronger resume. Silva vs. Wang was the first vacant title fight at 125 pounds since Nicco Montaño won the inaugural belt in 2017.