Jacobe Smith is making a case of being a rising star in the welterweight division, stamping such with a brutal first-round knockout of Josiah Harrell at UFC Houston.

Smith controlled the fight from the beginning, landing some solid right hands while stopping the takedown attempts of Harrell. One of those attempts from Harrell resulted in Smith rolling through and getting into top control.

Once there, Smith rained down blows to knock out Harrell. He then used his post-fight interview to call out Kevin Holland.

Loading tweet...

Smith now moves to 12-0 and is 3-0 in the UFC since arriving off a performance on Dana White's Contender Series. Last year, Smith knocked out Preston Parsons and choked out Niko Price in the Octagon.

This marked the first loss of Harrell's MMA career. This marked his UFC debut, coming into this bout off a third-round win over Bekmyrza Dosmatov in LFA last month.