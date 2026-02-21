Melquizael Costa extends his win streak and will most likely become a ranked featherweight, putting away Dan Ige at UFC Houston.

Ige looked to take control of the fight, coming forward with pressure and mixing in a takedown attempt. Costa, however, showed strong work in the clinch to take momentum, adding in some kicks that left their mark on Ige.

Costa then finished things by landing a spinning kick on the side of Ige's head, crumbling him and landing follow-up shots to end the fight.

Costa becomes the first in the UFC to finish Ige.

After starting his UFC career 1-2, Costa has now won six consecutive fights. He came into this bout off a head kick knockout of Morgan Charriere this past December.