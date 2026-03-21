Alexander Volkanovski Predicts Movsar Evloev's Win At UFC London

UFC Featherweight Champion Alexander Volkanovski believes Movsar Evloev will defeat Lerone Murphy at UFC London and has stated his preference to fight Evloev next. Volkanovski (28-4-0) expressed his opinion on his YouTube channel.

Volkanovski is coming off a unanimous decision victory over Diego Lopes on January 31, 2026, at UFC 325. He has a UFC record of 15-3-0 and competed in 8 title bouts in the UFC with a record of 8-3-0 in those fights.

Volkanovski Prefers Evloev For Legacy

Volkanovski explained why he prefers to fight Movsar Evloev over Lerone Murphy, citing legacy and the challenge of Evloev's wrestling style.

I think pretty consistently Movsar will be able to get the takedowns and win the rounds because of it. So yeah, that’s going to be my take. So I’m going to have to go with Movsar, decision… It’s still going to be reasonably close but just, you know, I know Movsar is just going to keep edging him.

‘The Great’ is looking for a challenge to try to beat a style that has proven dominant across multiple weight classes. He said:

I love that. I think that's bigger for my legacy. That's going to be much bigger. But, they're both great fights for the legacy, both of them. But, if I had to choose who I'd probably prefer, it'd probably be Movsar," Volkanovski said.

I'll Be Watching This One Closely

Volkanovski mentioned that he has experience facing this wrestling style, referencing his first fight against Islam Makhachev at UFC 284. He believes that Evloev will consistently secure takedowns and win rounds because of it.