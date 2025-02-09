UFC 312 Results & Highlights: Dricus Du Plessis Decisions Sean Strickland

UFC 312 took place tonight from the Qudos Bank Arena in Sydney, Australia and MMA News has you covered with all the results and highlights!
In the main event, Dricus Du Plessis put his middleweight title on the line in a rematch with former champ Sean Strickland. While in the co-main event, strawweight champ Zhang Weili faced Tatiana Suarez.
UFC 312 Results: Main Card
- Middleweight Championship: Dricus Du Plessis def. Sean Strickland via unanimous decision (50-45×2, 49-46)
- Women’s Strawweight Championship: Zhang Weili vs. Tatiana Suarez via unanimous decision (49-46×2, 49-45)
- Heavyweight: Tallison Teixeira def. Justin Tafa via TKO: R1, 0.35
- Light Heavyweight: Jimmy Crute vs. Rodolfo Bellato ends in a majority draw (29-27, 28-28×2)
- Welterweight: Jake Matthews def. Francisco Prado via unanimous decision (30-27×3)
Preliminary Card
- Featherweight: Gabriel Santos def. Jack Jenkins via submission: R3, 2.06
- Lightweight: Tom Nolan def. Viacheslav Borshchev via unanimous decision (29-28×2, 30-27)
- Women’s Flyweight: Wang Cong def. Bruna Brasil via unanimous decision (30-27×3)
- Bantamweight: Aleksandre Topuria def. Colby Thicknesse via unanimous decision (30-27×3)
Early Preliminary Card
- Lightweight: Rongzhu def. Kody Steele via unanimous decision (30-27×3)
- Welterweight: Jonathan Micallef def. Kevin Jousset via unanimous decision (29-28×3)
- Lightweight: Quillan Salkilld def. Anshul Jubli via TKO: R1, 0.19
Preliminary Card Highlights
Quillan Salkilld def. Anshul Jubli
Quillan Salkilld took just 19 seconds to TKO Anshul Jubli in their lightweight bout.
Gabriel Santos def. Jack Jenkins
In this featherweight bout, Gabriel Santos submitted Jack Jenkins in the third round.
Main Card Highlights
Jake Matthews def. Francisco Prado
In the main card opener, Jake Matthews earned a unanimous decision against Francisco Prado.
Jimmy Crute vs. Rodolfo Bellato ends in majority draw
Tallison Teixeira def. Justin Tafa
Tallison Teixeira took just 35 seconds to TKO Justin Tafa in their heavyweight bout.
Zhang Weili vs. Tatiana Suarez
In the co-main event, Zhang Weili defended her strawweight title with a decision win against Tatiana Suarez.
Dricus Du Plessis def. Sean Strickland
In the main event, Dricus Du Plessis retained his middleweight title with a unanimous decision against Sean Strickland.