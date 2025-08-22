Road To UFC Season 4 Semifinals Results & Highlights

The Road to UFC Season 4 tournament continues this Friday, August 22, live from the Shanghai Indoor Stadium in China. The tournament brings together the Asia-Pacific region’s top MMA prospects, all battling for a spot in the finals and the chance to secure a coveted UFC deal, alongside a slate of thrilling featured bouts.
Headlining the card, Road to UFC Season 3 strawweight winner Shi Ming makes her long-awaited UFC debut against Dana White’s Contender Series standout Bruna Brasil. In the co-main event, flyweight action heats up as Nyamjargal Tumendemberel squares off with American prospect Terrance Saeteurn.
Road to UFC Season 4 Episode 5 Results
- Flyweight Tournament Semifinal: Namsrai Batbayar def. Agulali via submission (rear-naked choke) (R1, 4:45)
- Featherweight Tournament Semifinal: Sebastian Szalay def. ChangMin Yoon via TKO (R1, 0:47)
- Bantamweight Tournament Semifinal: Lawrence Lui def. Ngheim Van Y via TKO (R2, 1:48)
- Flyweight Tournament Semifinal: Aaron Tau def. Yin Shuai via unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
- Welterweight: Kitt Campbell def. Jang Yun-seong via split decision (28-29, 29-28 x2)
Road to UFC Season 4 Episode 6 Results
- Lightweight Tournament Semifinal: Dom Mar Fan def. JaeHyun Park via unanimous decision (30-27 x2)
- Bantamweight Tournament Semifinal: Sulangrangbo def. Sim Kai Xiong via unanimous decision (30-27 x2)
- Lightweight Tournament Semifinal: SangWook Kim def. Ren Yawei via submission (rear-naked choke) (R2, 3:42)
- Featherweight Tournament Semifinal: Keiichiro Nakamura def. Kaiwen via unanimous decision (29-28 x2, 28-27)
- Co-main Event – UFC Flyweight Bout: Nyamjargal Tumendemberel vs. Terrance Saeteurn
- Main Event – UFC Strawweight Bout: Shi Ming vs. Bruna Brasil
