UFCResults

Road To UFC Season 4 Semifinals Results & Highlights

By Pranav Pandey

The Road to UFC Season 4 tournament continues this Friday, August 22, live from the Shanghai Indoor Stadium in China. The tournament brings together the Asia-Pacific region’s top MMA prospects, all battling for a spot in the finals and the chance to secure a coveted UFC deal, alongside a slate of thrilling featured bouts.

Headlining the card, Road to UFC Season 3 strawweight winner Shi Ming makes her long-awaited UFC debut against Dana White’s Contender Series standout Bruna Brasil. In the co-main event, flyweight action heats up as Nyamjargal Tumendemberel squares off with American prospect Terrance Saeteurn.

Road to UFC Season 4 Episode 5 Results

  • Flyweight Tournament Semifinal: Namsrai Batbayar def. Agulali via submission (rear-naked choke) (R1, 4:45)
  • Featherweight Tournament Semifinal: Sebastian Szalay def. ChangMin Yoon via TKO (R1, 0:47)
  • Bantamweight Tournament Semifinal: Lawrence Lui def. Ngheim Van Y via TKO (R2, 1:48)
  • Flyweight Tournament Semifinal: Aaron Tau def. Yin Shuai via unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
  • Welterweight: Kitt Campbell def. Jang Yun-seong via split decision (28-29, 29-28 x2)

Aaron Tau vs. Yin Shuai

Lawrence Lui vs. Ngheim Van Y

Sebastian Szalay vs. ChangMin Yoon

Namsrai Batbayar vs. Agulali

Road to UFC Season 4 Episode 6 Results

  • Lightweight Tournament Semifinal: Dom Mar Fan def. JaeHyun Park via unanimous decision (30-27 x2)
  • Bantamweight Tournament Semifinal: Sulangrangbo def. Sim Kai Xiong via unanimous decision (30-27 x2)
  • Lightweight Tournament Semifinal: SangWook Kim def. Ren Yawei via submission (rear-naked choke) (R2, 3:42)
  • Featherweight Tournament Semifinal: Keiichiro Nakamura def. Kaiwen via unanimous decision (29-28 x2, 28-27)
  • Co-main Event – UFC Flyweight Bout: Nyamjargal Tumendemberel vs. Terrance Saeteurn
  • Main Event – UFC Strawweight Bout: Shi Ming vs. Bruna Brasil

SangWook Kim vs. Ren Yawei

Pranav Pandey

Related News

A trusted source for UFC and MMA news since 2002