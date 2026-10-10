Diego Sanchez Gets 30 Days In Jail For Probation Violation

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Shamrock FC Mixed Martial Arts
Ameristar Casino and Hotel · Kansas City, MO
PFL Chicago
Wintrust Arena · Chicago, IL
Caged Aggression XLII "The Perfect Storm"
River Center · Davenport, IA
Combat Night Pro Kissimmee
Events Center at Osceola Heritage Park · Kissimmee, FL
Quest Martial Arts Presents: Black Belt Spectacular
Scherr Forum- B of A Performing Arts Center, Thousand Oaks · Thousand Oaks, CA
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