Why Did Dana White Cut Ties With His Mother? UFC Boss Reveals The Shocking Backstory: 'One of The Grossest, Most Disgusting Things'

Dana White has opened up about one of the most painful chapters of his family life, revealing what ultimately caused his relationship with his mother, June White, to fall apart.

White explained that a series of increasingly hostile emails from June marked the beginning of the end between them.

According to White, June was demanding money and gave him the option of receiving a lump sum or making payments over time because she was looking to purchase a bar. Since he had been away without access to his emails, the messages continued to escalate.

We were in London for like two weeks and when I got back I checked my emails and I had like a bunch of emails from her threatening me: ‘You have two options: you can give me this all upfront, or you can pay me in payments over the next f*cking whatever. I’m looking to buy a bar or whatever it was.’