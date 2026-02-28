Real American Freestyle presents RAF 06 tonight from Tempe, Arizona Mulett Arena. The event streams like on Fox Nation.
- 155 lbs (Main Event): Henry Cejudo vs. Urijah Faber
- 175 lbs (Co-Main): Arman Tsarukyan vs. Georgio Poullas
- 175 lbs: Aljamain Sterling vs. Benson Henderson
- 190 lbs: Mahmoud Fawzy vs. Zahid Valencia
- 165 lbs: David Carr (c) vs. Bubba Jenkins
- 175 lbs: Tajmuraz Salkazanov vs. Keegan O'Toole
- 175 lbs: Mahamedkhabib Kadzimahamedau vs. Evan Wick
- 145 lbs: Andrew Alirez vs. Bryce Meredith
- 145 lbs: Beau Bartlett vs. Jordan Oliver
- 165 lbs: Clay Guida vs. TBD
- Unlimited: Stephen Buchanan vs. Givi Matcharashvili
- 120 lbs: TBD vs. Everest Leycker
